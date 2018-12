(red) Die Polizei sucht nach einem Fahrer, der zwischen dem 5. Dezember, 18 Uhr, und bis dem 6. Dezember, 7.30 Uhr, auf der Landesstraße 27 unterwegs war. In Höhe der Abzweigung nach Berlingen überrollte er den Fahrbahnteiler und beschädigte mehrere Verkehrsschilde.

Vermutlich war der Verursacher in einem blauen Fahrzeug unterwegs, heißt es im Polizeibericht. Zeugen melden sich bei der Polizei in Gerolstein, Telefon 06591/95260.

Die Polizei meldet zudem eine Unfallflucht, die sich zwischen dem 1. und dem 6. Dezember in Daun in der Basaltstraße ereignet hat. Dort wurde ein blauer Opel Corsa an der Front beschädigt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Daun, Telefon 06592/96260, zu richten.