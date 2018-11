später lesen Portrait Mirbach im Fernsehen Teilen

(red) Das SWR Fernsehen zeigt in der Reihe „Hierzuland“ einen sechseinhalb Minuten langen Beitrag über die Schulstraße in Mirbach. Termin ist am Montag, 26. November, ab 18.45 Uhr.