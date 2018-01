Mit der VHS zur Csárdásfürstin

Die Volkshochschule (VHS) Gerolstein bietet am Sonntag, 28. Januar, eine Fahrt zur Operette „Die Csárdásfürstin“ im Stadttheater Trier an. Teilnehmer zahlen für Busfahrt und Eintritt 36 Euro. Die Abfahrt geht um 16.15 Uhr am Busparkplatz in der Nähe des Rondells an der Brunnenstraße (B410) los. Die Eintrittskarten werden im Bus ausgegeben. Bei Bedarf bietet die Volkshochschule auch weitere Zusteigemöglichkeiten in Richtung Borresborn, Mürlenbach und Densborn an. Unmittelbar nach Ende der Operette erfolgt die Rückfahrt. Anmeldung bei der VHS unter der Telefonnummer 06591 / 13107.