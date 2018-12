später lesen Vereine Alles Wissenswerte in einem Werk Teilen

Twittern

Teilen



(red) Was bringt uns das Jahr 2019? Auf jeden Fall neue Kalender in vielerlei Ausführungen. So gibt es auch wieder den Müllenborner Kalender. Was diesen auszeichnet, ist, dass er neben den allgemeinen Hinweisen zu den besonderen Tagen des Jahres, die nur für den Gerolsteiner stadtteil relevanten Termine wie Veranstaltungen der Vereine und die Tage der verschiedenen Müllabfuhren anzeigt.