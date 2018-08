später lesen SAMMLER Münzen und Marken tauschen Teilen

Der Briefmarken- und Münzsammlerverein Gerolstein veranstaltet am Sonntag, 2. September, von 10 bis 12 Uhr, einen Tauschtag. Die Zusammenkunft ist im Café am Brunnenplatz in Gerolstein. Der Eintritt ist frei, Gäste und Sammler sind eingeladen.