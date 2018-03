später lesen Kultur Temperamentvolle Klezmer-Musik im FaberLudens Teilen

(red) Zu einem Matineekonzert mit dem Klezmer-Duo Doyna lädt das Faberludens in Nohn für Sonntag, 28. Januar, 11 Uhr, ein. In temperamentvollen Frejlachs und schnellen Bulgar-Tänzen aus der traditionellen Hochzeits- und Tanzmusik der osteuropäischen Juden, sephardischen Klängen aus dem Mittelmeerraum und Eigenkompositionen verbindet das Duo (Annette Maye - Klarinette, Bassklarinette - und Martin Schulte - Gitarre) musikalische Welten: Die berührenden und mitreißenden Klezmer-Melodien, welche über Jahrhunderte hinweg mit den Bauerntänzen der ost- und südosteuropäischen Länder verschmolzen sind, wachsen in den virtuosen Improvisationen des Duos über sich selbst hinaus und verbinden sich mit Anklängen aus dem Jazz, Rock und Funk.