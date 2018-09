später lesen Soziales Netzwerk verbessert Situation von Menschen mit Demenz Teilen

(red) Der Fachtag des Netzwerkes Demenz Vulkaneifel rund um den Welt-Alzheimertag steht unter dem Motto „Musik verbindet…Menschen mit und ohne Demenz“ und findet am Donnerstag, 20. September, von 9.30 bis gegen 16.30 Uhr in der Gemeindehalle in Oberbettingen statt.