(red) Der Haupt- und Finanzausschuss der VG Hillesheim tagt am Donnerstag, 6. September, 17 Uhr, im Rathaus Hillesheim. Es geht um das Planfeststellungsverfahren für den Neubau der A1 zwischen Kelberg und Adenau, die Bauarbeiten an der Augustiner-Realschule plus Hillesheim, die Nutzung des Grundstücks Aachener Straße in Hillesheim sowie die Kita-Bedarfsplanung 2018 bis 2019.