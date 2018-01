später lesen Sport Neuer Yoga-Kurs beim DRK Teilen

Das Bildungswerk des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet in Gerolstein zwei neue Yoga-Kurse an. Die Körperübungen sollen zu bewusstem Wahrnehmen führen. Außerdem kann Yoga dabei helfen, die Koordination und die Beweglichkeit zu verbessern und die Muskulatur zu kräftigen. Die Kurse beginnen am Montag, 22. Januar, um 16.15 Uhr und 18.15 Uhr im Gemeindehaus im Stadtteil Lissingen. Die Teilnahmegebühr für zehn Doppelstunden beträgt 50 Euro.