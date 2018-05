Nach neunmonatiger Bauzeit ist die zentrale Sportanlage der Verbandsgemeinde Gerolstein fertiggestellt. Die Eröffnung der runderneuerten Anlage beginnt am Samstag, 5. Mai, ab 12 Uhr. Kern der Baumaßnahme ist die Erneuerung der Leichtathletikanlagen. Die neue moderne Anlage besteht aus fünf Kunststofflaufbahnen für die komplette Stadionrunde über 400 Meter sowie einer sechsten Laufbahn auf der 100-Meter-Sprintstrecke. Außerdem gibt es neue Kugelstoß-, Hoch-, Stabhoch- und Weitsprung- und erstmals in Gerolstein auch Speer- und Diskuswurfanlagen. Darüber hinaus wurde die Flutlichtanlage auf LED-Beleuchtung umgestellt, die Zaunanlage erneuert sowie ein Basketball- und zwei Volleyballfelder neu angelegt.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 654 000 Euro.Eingebunden ist die offizielle Eröffnung am Samstag in die bereits um 10 Uhr beginnenden Leichtathletik-Jugend-Bezirksmeisterschaften. Am Sonntag, 6. Mai, lädt der SV Gerolstein zu einem Sportabzeichen- und Familientag auf die neue Anlage ein. Infos unter www.sv-gerolstein.de