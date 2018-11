Ohne Freundschaft keine Zukunft

100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs: Gemeinsames Gedenken der Partnergemeinden Gerolstein und Digoin.

Beeindruckende Tage erlebte eine Delegation aus Gerolstein, die gemeinsam mit dem Kammerensemble des Gerolsteiner Sinfonieorchesters (Leitung Till Habel-Thomé) in die Partnerstadt Digoin gereist war. Anlass war ein gemeinsames Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs. „Wir haben diese Reise unternommen, um zu verdeutlichen, wie wichtig uns das Erinnern an den Krieg und die Aussöhnung mit unserem Nachbarn Frankreich ist“, erklärte Stadtbürgermeister Friedhelm Bongartz.

Die Gerolsteiner waren Ehrengäste zur Ausstellungseröffnung „Mémoire des Tranchées“. Es war eine Reise in die Vergangenheit als Erinnerung an den „Krieg in den Gräben“. Jeder Besucher konnte die Schrecken dieses Krieges nachempfinden. Großfilmleinwände und Akustik versetzten Besucher ins Kriegsgeschehen, militärische Notizbücher, Briefe, Archivmaterial und lebensgroße Fotos gefallener Digoiner Soldaten gingen zu Herzen. In dem Ort verloren mehr als 400 Menschen im Ersten Weltkrieg ihr Leben. Um besondere Verbundenheit zu zeigen, erhielt Bürgermeister Fabien Genet mehrere Feldpostkarten aus den Jahren 1914 bis 1918, die aus Digoin nach Deutschland verschickt worden waren.

Beim Empfang im Rathaus wiesen sowohl Fabien Genet als auch Friedhelm Bongartz darauf hin, wie wichtig die Bewahrung eines friedlichen Europas sei, dass freundschaftliche Beziehungen unverzichtbar für eine gute Zukunft seien. Durch Begegnungen wie auch durch gemeinsames Gedenken der Kriegsopfer gewinne die Freundschaft an Intensivität. Auf kommunaler Ebene genießt die Städtepartnerschaft zwischen Digoin und Gerolstein einen hohen Stellenwert.

In der Kirche Notre Dame, die zu den Prachtbauten der Partnerstadt gehört, gab das Gerolsteiner Kammerensemble ein Konzert vor mehr als 200 Zuhörern. Silke und Torsten Drews, Wolfgang Merkes, Christa Dannhauer und Till Habel-Thomé musizierten mit Violinen, Viloncello, Fagott, Cembalo, Fagott und Blockflöte.

In einer Feierstunde mit französischen und deutschen Aktiven der „Jumelage“ bedankte sich der Beauftragte der Verbandsgemeinde Gerolstein, Matthias Pauly, für die langjährige Freundschaft und betonte auch deren Wichtigkeit in einem „Europa der Bürger“. Gerade in der heutigen Zeit, in der Integration zum Spielball populistischer Gruppierungen zu werden drohe.

Er hätte früher niemals geglaubt, dass manche Worte jemals im Deutschen Bundestag fallen würden. Stellvertretend bat er die französischen Freunde um Verzeihung für die schrecklichen Kriegsereignisse. Pauly hat auch nach Beendigung seiner Amtszeit seine Unterstützung im Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Gerolstein zugesagt.

In einem Festgottesdienst entzündeten Stadtbürgermeister Friedhelm Bongartz und sein französischer Amtskollege Fabien Genet gemeinsam ein „Licht des Friedens“, eine extra für diesen Anlass mit den Stadtwappen von Gerolstein und Digoin gestaltete Kerze. Einer der Höhepunkte der Feierlichkeiten war die Gedenkfeier auf dem Friedhof und am Mahnmal für die Toten des Krieges. Das Zeremoniell wurde durch Glockengeläut, Fanfarenklänge, Fahnenpräsentationen und Musik unter Anteilnahme vieler Bürger, Ehrengäste und Offiziere begleitet.

Schülerinnen aus Digoin verlasen Texte. Vertreter verschiedener Institutionen – jeweils begleitet durch einen Jugendlichen der Feuerwehr – ehrten die Kriegsopfer durch Kränze. Auch Stadtbürgermeister Bongartz legte als Vertreter der Gerolsteiner Bevölkerung ein Blumenbouquet nieder. Die Enge der Verbundenheit wurde symbolisch durch eine Umarmung zwischen Bongartz und Genet bekräftigt. Nach namentlicher Nennung der gefallenen Soldaten Digoins und Schweigeminuten wurde eine Rede des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron verlesen, in der auch er auf die Bedeutung der deutsch-französischen Versöhnung und einer wachsamen Europapolitik hinwies.

Die Vorsitzende des Gerolsteiner Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaften, Evi Linnerth, betonte, dass man großen Wert auf den Erhalt und die Weiterentwicklung des Austauschs lege. Neue Projekte sind bereits für das kommende Jahr in Planung.

