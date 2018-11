später lesen Musik Olja Kaiser gibt Harfenkonzert Teilen

Twittern

Teilen



Olja Kaiser gibt am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr ein Harfenkonzert im Rathaussaal in Hillesheim. Olja Kaiser studierte Harfe seit ihrem fünften Lebensjahr und absolvierte Studium und Examen als Konzertharfenistin am Moskauer Tschajkovskij-Konservatorium mit Diplom und Auszeichnung.