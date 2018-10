(red) Die Musikschule Vulkaneifel hat ihr Sinfonie-Orchester (mit Streichern, Bläsern und Schlagzeugern) in Gerolstein neu gegründet. Die Musikschule bietet nun neben der instrumentalen Ausbildung auch das Zusammenspiel im Orchester für alle an.

Rainer Serwe hat das Orchester übernommen. Streicher, Bläser und Percussionisten sind eingeladen, mit Serwe Musik für Sinfonieorchester zu erarbeiten. Probe ist am 26. Oktober um 16.30 Uhr im Sankt-Matthias-Gymnasium in Gerolstein in Raum 112. Info: Telefon 06592/985420.