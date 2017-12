Matthias Pauly wird Beauftragter der VG Gerolstein für 2018

Ihr Name

Die beiden anderen Beauftragten sind noch nicht bestellt, werden nach Worten des Landrats aber in enger Abstimmung mit den dortigen Ersten Beigeordneten und den VG-Räten bestellt werden. Denn: Die beiden Bürgermeisterinnen haben bereits erklärt, dass sie nicht zur Verfügung stehen.

Pauly (59) sagte: „Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat stets ihre Verantwortung übernommen. Das wird auch im kommenden Jahr so bleiben.“ Im Stadtrat hatte Pauly zu Wochenbeginn gesagt, dass er zum Jahresende in Ruhestand gehe, da dies gesetzlich so geregelt sei. Das bedeute aber nicht automatisch, wie im TV veröffentlicht, dass er bei der Wahl zum Bürgermeister der neuen, großen VG Gerolstein nicht mehr antrete. Konkret wurde er aber nicht. Er meinte nur: „Alles zu seiner Zeit.“