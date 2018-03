Er hinterlässt einen gut bestellten Geo-Acker

Museumsleiter Peter Bitschene geht in den Ruhestand. Von Vladi Nowakowski

Begehbare Vulkane, Maare, erstarrte Lavaströme und seltene, oft nur in der Eifel vorhandene Mineralien — es gibt eine Menge erdgeschichtlicher Schätze, die die Vulkaneifel zu bieten hat. Die Idee, die einzigartige geologische Landschaft der Region touristisch zu erschließen, lag nah und wurde in den 1980er Jahren aufgegriffen. Das heutige Angebot umfasst allein in Gerolstein Geo-Themenwege, Geo-Gruppenerlebniswanderungen, Ferien- und Geo-Programme für Kinder und Familien wie den Geo-Acker nahe der Kasselburg.

Vieles davon hat Peter Bitschene als Mitarbeiter der Tourismus- und Wirtschaftsförderung (TW) Gerolsteiner Land realisiert, geplant und angestoßen.