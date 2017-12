Polizei findet bei Kontrolle Waffen und Drogen

Bei einem 30-Jährigen aus der Verbandsgemeinde Gerolstein hat die Polizei bei einer Kontrolle Drogen und mehrere illegale Waffen entdeckt.

(sts) Im Rahmen einer Geschwindigkeitsüberwachung in der Brunnenstraße in Gerolstein haben Beamte der Polizeiinspektion Daun am Mittwoch einen Mercedes-Kleinbus kontrolliert. Dabei sei festgestellt worden, dass der 30 Jahre alte Fahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein unter Einfluss von Cannabis stand. Bei der weiteren Kontrolle wurden außerdem neben verschiedenen Drogenutensilien und Cannabisresten auch mehrere illegale Waffen gefunden. Sie wurden sichergestellt. Den 30-Jährigen erwartet nun diverse Strafverfahren, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.