(red) Eine 34-jährige Autofahrerin aus der VG Gerolstein ist am vergangenen Freitag gegen 11 Uhr in der Prümer Straße in Gerolstein-Lissingen mit einem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Der Unfallverursacher setzte laut Polizei seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 63-Jährige aus der VG Gerolstein konnte jedoch ermittelt werden. An beiden Autos entstanden Schäden in Höhe von je 1000 Euro.