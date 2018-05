Beamte der Dauner Polizei haben am Dienstag, 1. Mai, 23.05 Uhr einen 26-jährigen Autofahrer in Gerolstein wegen Drogenkonsums an der Weiterfahrt gehindert. Sie hatten den Mann zuvor kontrolliert und festgestellt, dass er Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde auch eine Blutprobe entnommen. Bei der Kontrolle des Beifahrers stellten die Beamten einen Joint sicher. Gegen beide wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.