Radschieben in Neroth

(red) Das traditionelle Radschieben in Neroth ist am Samstag, 17. Februar, in Neroth. Dies ist ein alter Brauch, der dazu dient, den Winter auszutreiben und den Frühling willkommen zu heißen. Die Feuerwalze wird ab 15 Uhr im Feuerwehrgerätehaus gebunden. Bei Einbruch der Dunkelheit gegen 18 Uhr geht es gemeinsam zum Bauhof oberhalb des Kindergartens. Anschließend lädt die Feuerwehr Neroth zum kostenlosen Eieressen ins Feuerwehrgerätehaus ein.