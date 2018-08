Rheumaliga Gerolstein geht auf Tour

(red) Die Mosel war Ziel des Ausflugs der Rheumaliga Ortsgruppe Gerolstein. Vorsitzende Hedwig Meinen hatte ihre Familie als Orga-Team eingespannt und den 55 Teilnehmern einen unbeschwerten Tag ermöglicht.

Der Panoramablick über das Moseltal, frischer Kaffeeduft in freier Natur und ein üppiges Frühstück zauberten Freude in die Gesichter der Vereinsmitglieder. In Bernkastel hatte man die Qual der Wahl. Entweder mit der Bimmelbahn den schönen Ort „erfahren“ oder per Pedes eine kleine Shopping-Tour durch die Gassen unternehmen. Am Nachmittag hieß es dann „Leinen los“ bei einer Schiffstour nach Traben-Trarbach. Die Tour der Rheumaliga war dank der guten Organisation Balsam für Leib und Seele und eine schöne Alblenkung vom Alltag für alle Teilnehmer, so das Fazit am Ende.⇥ Foto: Clara Zins-Grohé