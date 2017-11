Rüstzeug für den Einsatz am Ring

Nürburg (red) Auf der Nordschleife und der Grand-Prix-Strecke tragen sie die Verantwortung, wenn es darum geht, das Geschehen zu regeln, vor Gefahren auf der Strecke zu warnen: die Sportwarte, auch Marshals genannt. Am Freitag, 1. Dezember, können sich Interessierte bei einem Informationsabend im TÜV-Rheinland-Tower selbst ein Bild über diesen Nebenjob machen.

Ob Testfahrten, Trackdays oder Firmenevents - ohne die Sportwarte dreht sich am Nürburgring kein Rad. Für ihren Einsatz an der Strecke bekommen sie dabei nicht nur das nötige Rüstzeug, sondern werden auf die Aufgabe im Rahmen einer Schulung speziell vorbereitet. Dazu gehört unter anderem die Flaggenkunde, das Üben von Löscheinsätzen aber auch die Rettung nach Unfällen.

Eine Begeisterung für das Thema Motorsport, eine gewisse körperliche Fitness und das Mindestalter von 18 Jahren sind laut dem Teamleiter Streckensicherheit des Nürburgrings, Andreas Mühlenbernd, Voraussetzungen für den Einsatz an der Strecke.

Für Fragen steht die Streckensicherung unter der Mail-Adresse streckensicherheit@nuerburgring.de oder der Telefonnummer 02691/3029314 zur Verfügung.