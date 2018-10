später lesen POLITIK Sanierung von Rathaus ist Thema Teilen

Die energetische Sanierung des Rathauses (inklusive der Vergabe von Planungsleistungen) und der Augustiner-Realschule Plus in Hillesheim steht im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Hillesheim am Donnerstag, 25. Oktober, ab 17 Uhr im Rathaus in Hillesheim.