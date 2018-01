Trommeln und musizieren

Um Rhythmus und Klang geht es bei mehreren Kursen am Wochenende.

Am Samstag, 27.Januar, ist im Atelier Käpper in Altenhof von 10 bis 13.30 Uhr, ein Cajón-Kurs. Nachmittags von 15 bis 18.30 Uhr wechselt die musikalische Reise zu African-Drums und es gibt einen zweiten Kurs auf der Djembé. Am Sonntag, 28. Januar, findet ein Klangschalen-Schnupper-Seminar statt. Die Teilnehmer lernen das System der Klangmassage kennen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig und die Klangschalen können ausgeliehen werden. Die Leitung übernimmt André Käpper, Musiker und Pädagoge.

Info und Anmeldung unter Telefon 06594/921862.