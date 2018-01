Schnuppertag an der Grund- und Realschule plus Gerolstein

(red) Drei Tage lang hatten die Schüler aus der Region Gelegenheit, die Grund- und Realschule plus Gerolstein genauer kennen zu lernen und einen Einblick in den Alltag zu erhalten. Nach der Begrüßung durch Konrektor Volker Simon machten sich die Gruppen auf den Weg zu den Fachräumen. Betreut von Schülern der Klassen 8 und 9 nahmen die Kinder der vierten Schuljahre aktiv am Schnupperunterricht teil. Dabei standen die Fächer Physik und NaWi, sowie die Wahlpflichtfächer Hauswirtschaft und Sozialwesen (HuS) und der Techniklehreunterricht (TuN) auf dem Programm. Die Schülerinnen und Schüler der Bläserklassen 5a/6a stellten sich vor und erfreuten die Gäste mit ihrem musikalischen Können. Aber auch im Computerlabor waren die Grundschüler voll bei der Sache und arbeiteten begeistert am PC. Simon dankte den Schülern für ihr Kommen und äußerte sich zuversichtlich, dass viele der Kinder im kommenden Schuljahr die Realschule plus Gerolstein besuchen werden. Foto: Heike Bowi