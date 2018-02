Skifreizeit in Oberjoch

(red) Schüler der Augustiner-Realschule plus Hillesheim haben eine Skifreizeit in Oberjoch verbracht. Die Teilnehmer kamen aus allen Klassenstufen und erhielten in den verschiedenen Leistungsgruppen Skiunterricht. Von den „Pinguinen“ (Anfänger) über die „Falken“ (mittleres Fahrkönnen) bis hin zu den „Eagles“ waren alle Leistungsgruppen vertreten. Als Skilehrer und Betreuer standen mit Robert Gambihler, Sara Schmidt, Jojo Burgard sowie Thomas Gatzke erfahrene Leute zur Verfügung. Entsprechend ihrer Einstufungen erhielten die Schüler Kurse zum Erlernen oder Verbessern ihrer Skikünste. Die Schulgemeinschaft bedankt sich bei allen, die zum Gelingen der Skifreizeit beitrugen.⇥Foto: SCHULE