Schüler des Sankt-Matthias-Gymnasiums im Schnee

(red) 45 wintersportbegeisterte Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis neun sowie vier begleitende Lehrkräfte des Sankt-Matthias-Gymnasiums in Gerolstein machten sich in der Vorkarnevalswoche auf den Weg nach Meransen. In dem verschneiten Ort warteten gut präparierte Pisten und weicher Pulverschnee auf die Gruppe. In den fünf Tagen der Aktivreise war der Fortschritt der Schülerinnen und Schüler unübersehbar. Die drei Anfängergruppen erlernten nicht nur, nach unfreiwilligen Stürzen wieder aufzustehen, sondern erprobten und verbesserten im Laufe der Woche ihre Rutsch- und Kurvenbewegungen. Bei den Skigruppen der Fortgeschrittenen lag der Schulungsschwerpunkt vermehrt auf der sauberen Ausführung des Parallelschwungs gepaart mit einer dem Gelände angepassten rhythmischen Fahrweise und ersten Carvingschwüngen. Die Gruppe blickt auf eine Sportreise zurück, die nicht nur durch die spannenden Erfahrungen im Bereich des Bewegungslernens in Erinnerung bleiben wird, sondern auch durch die Förderung des sozialen Miteinanders. ⇥Foto: Katharina Breuer