später lesen Schule Schüler von Modellen begeistert FOTO: Schule / TV FOTO: Schule / TV Teilen

Twittern

Teilen



(red) Großes Interesse und viel Begeisterung zeigten die Schülerinnen und Schülern der Gerolsteiner Grund- und Realschule plus. Eine Ausstellung mit unterschiedlichen Flugzeugmodellen wurde in der Schule präsentiert. Am späten Nachmittag konnten Eltern die Flugmodelle des Walsdorfer Modellbauvereins in den Räumen der Realschule besuchen.