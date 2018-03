Schulanmeldung startet Montag

Die Augustiner-Realschule plus in Hillesheim nimmt Anmeldungen der Klasse fünf für das neue Schuljahr ab Montag, 29. Januar, entgegen. Dazu notwendig sind das Halbjahreszeugnis und das Empfehlungsschreiben der Schule (gelber Zettel). Anmeldungen sind in der Schule in der Zeit von 7.30 Uhr bis 13 Uhr sowie nach Absprache auch nachmittags möglich. Zusätzlich gibt es am Montag, 19. Februar, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr die Möglichkeit zur Anmeldung. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 06593/320.