Schule kooperiert mit Modellfliegern

(red) Die Realschule plus Gerolstein soll MINT-Schule (Schwerpunkt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) werden. Bei einem Elterninformationsabend am Montag, 22. Januar, stellt die Schule ihr Profil vor

Ab 2018 kooperiert die Realschule plus mit dem Deutschen Modellflieger-Verband und dem Modellflugclub aus Walsdorf. Als Vertreter dieser Organisationen in der Schule und als „MINT-Botschafter“ arbeitet der Ingenieur Wil van der Veen im naturwissenschaftlichen Unterricht.

Eine Modellflugzeug-Ausstellung ist am Montag 22. Januar, von 17 bis 20 Uhr in der Gerolsteiner Realschule geöffnet. Um 19.30 Uhr beginnt der Eltern-Informationsabend für die neuen Schüler der Realschule plus Gerolstein.

Info: www.realschule-gerolstein.de