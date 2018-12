später lesen Hillesheim Schulsoftware kostet 3400 Euro Teilen

3400 Euro kostet es die Verbandsgemeinde (VG) Hillesheim im nächsten Jahr, an ihren drei Schulen (Augustiner-Realschule plus sowie die Grundschulen in Hillesheim und Üxheim) die neue, landeseinheitliche Schulverwaltungssoftware zu nutzen.