Die 170-Jährige hat sich richtig hübsch gemacht

Seit 1848 gibt es in Hillesheim eine Bücherei in Trägerschaft der Kirchengemeinde. Seit 1980 hat sie ein eigenes Gebäude, das nun rundum renoviert wurde – ein Grund zum Feiern. Von Brigitte Bettscheider

An der Zeit sei es gewesen, die Bücherei zu renovieren, meint Maria Kloep. Sie ist eine aus dem zehn Personen starken Team um die Leiterin Karin Leuschen und macht Dienst, als Pfarrer Andreas Paul dem Trierischen Volksfreund zeigt, was sich in und an den Räumlichkeiten getan hat.

Die Fenster und die Eingangstür wurden erneuert, ein neuer Fußboden verlegt, die Beleuchtung modernisiert, die Innen- und Außenwände neu gestrichen, eine neue Außenbeschriftung angebracht, das Angebot in zehn Themenbereiche neu geordnet. „Absolut gelungen“, findet Maria Kloep das Werk und erzählt, dass auch die Besucher begeistert seien. „Nun macht mir die Arbeit noch mehr Spaß“, sagt die 64-Jährige, die seit 1986 ehrenamtlich mitarbeitet. Die damalige Leiterin Marianne Schuhn habe sie gefragt. Weil sie selbst gerne liest und den Kontakt zu den Menschen liebt, stimmte Maria Kloep zu.

Schon vom Graf-Mirbach-Platz aus sind die Veränderungen an dem markanten modernen Bau aus dem Jahr 1980 zu erkennen. Aus der Bezeichnung „Katholische Öffentliche Bücherei“ ist der Name „Die Bücherei St. Martin“ geworden. Mit dem Slogan „Lesen, staunen, die Welt entdecken“ wirbt die Bücherei an der Außenwand. Vier stilisierte Bücher in Weiß auf grünem Kreis sind das neue Logo. Im Innenraum geben die Farben Weiß und Grün den Ton an. Alles wirkt freundlich, hell, großzügig.

Rebekka Bernardy nutzt die Bücherei, seit sie vor sieben Jahren nach Hillesheim gezogen ist. Ihre Meinung zur runderneuerten Bücherei: „Für mich leihe ich gerne Zeitschriften aus, für unsere Töchter Bella (6) und Merle (4) hauptsächlich Vorlesebücher. Ich bin total begeistert von dem großen Angebot, der kostenlosen Ausleihe und den Öffnungszeiten. Die Renovierung ist sehr gelungen.“

Die Schwestern Sarah (26) und Selina (18) Nehr aus Kerpen kennen und nutzen die Bücherei von Kindheit an. „Wir lesen beide sehr gerne, und hier finden wir auch ganz aktuelle Titel. Die Räume mit ihrem modernen Charakter haben uns schon immer gut gefallen. Doch jetzt wirken sie noch größer, schöner und einladender.“

Mehr als 60 000 Euro sind nach Auskunft von Pfarrer Paul aus Mitteln der Pfarrgemeinde und des Bistums und mit Unterstützung der Stadt Hillesheim sowie von regionalen Stiftungen und Sponsoren in die Renovierung und Modernisierung investiert worden. Das Büchereiteam habe 240 Stunden zusätzlicher ehrenamtlicher Arbeit geleistet.

Der Grundstein der heutigen Bücherei war vor 170 Jahren gelegt worden (siehe Info). „Wir haben uns hübsch gemacht und möchten die Freude über die neuen Räumlichkeiten teilen“, heißt es nun in der Einladung zum Büchereifest am 19. August.