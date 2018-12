später lesen Bundeswehr Seit 25 Jahren in den Krisengebieten FOTO: TV / Mario Hübner FOTO: TV / Mario Hübner Teilen

(red) Soldaten aus Gerolstein nehmen seit 25 Jahren, also von Anfang an, an den Auslandseinsätzen der Bundeswehr teil. Seit 1993 haben rund 1900 Soldaten mehr als 240 000 Einsatztage in 20 Ländern der Welt verbracht.