später lesen Schule Sieben Meistertitel für das Gymnasium FOTO: TV / Jochen Köster FOTO: TV / Jochen Köster Teilen

Twittern

Teilen



(red) Mit 47 Schülern nahm das Sankt-Matthias-Gymnasium Gerolstein am Kreisjugendsportfest in Daun teil. Durch Einzelleistungen gelang es der von Gabi und Jochen Köster betreuten Mannschaft, sich sieben Meistertitel und acht Vizemeisterschaften in den insgesamt 22 Wettbewerben zu sichern.