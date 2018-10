später lesen VRESAMMLUNG Sitzung des VdK-Vorstands Teilen

Twittern

Teilen



(red) Auf Einladung des Vorsitzenden des VdK-Ortsverbands Hillesheim, Christian Thielen, trifft sich der Vorstand am Mittwoch, 31. Oktober, um 15.30 Uhr in der Gaststätte „Auszeit“. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Status der derzeitigen Vorstandsarbeit,die Vorbereitung des Info-Stands am 4. November auf dem Herbstmarkt in Hillesheim, die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Weihnachtsfeier in Kerpen sowie Verschiedenes, Wünsche und Anregungen.