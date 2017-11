Sozialverband bietet Reise in den Harz an

Gerolstein (red) Der VdK-Ortsverband Gerolstein lädt zu einer Vier-Tages-Fahrt in den Harz ein. Jeder ist eingeladen, auch Nichtmitglieder sind willkommen.

Der Reisetermin ist vom 16. bis 19. April, die Abfahrten in Gerolstein und Pelm sind gegen 9 Uhr. Am Anreisetag steht der Besuch der Altstadt von Wernigerode auf dem Programm und am zweiten Tag ein Tagesausflug in den Ost-Harz. Am dritten Tag geht es mit der Schmalspurbahn zum Brocken und am vierten Tag, dem Abreisetag, besuchen die Teilnehmer Goslar. Anmeldeschluss ist am Freitag, 29. Dezember.

Nach der Anmeldung wird das Reisebuchungsformular mit den AGB und dem Zahlungsmodus zugestellt.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Günther Theis; 06591/5673, Mobil: 01525/3880291 und Erwin Schmitz; 06591/980081, Mobil: 0171/ 1741880;

per Fax: 06591/8193298 oder per E-Mail: schmitz-pelm@t-online.de