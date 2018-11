Spannung steigt im Bürgermeisterwahlkampf in Gerolstein (Ticker)

Einer der spannenden Fragen bei der Bürgermeister-Stichwahl in Gerolstein zwischen Gerald Schmitz (CDU) und Hans Peter Böffgen (parteilos) ist die der Wahlbeteiligung. Im großen Wahllokal in Pelm, der Heimatgemeinde von Böffgen, hatten 390 Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben - so auch Hermine Schirra. Der Wahlvorstand ist zuversichtlich, noch die 50 Prozent zu erreichen. Das wäre bei 405 abgegebenen Stimmen der Fall.

Nimmt man das größte Wahllokal als Gradmesser, zeichnet sich eine geringe Wahlbeteiligung ab: Im St. Matthias Gymnasium in Gerolstein, das die Adresse für mehr als 1600 Wahlberechtigte ist, haben eine halbe Stunde vor Schließung des Wahllokals noch nicht einmal 40!Prozent der Berichtigten ihre Stimme abgegeben.

Im großen Wahllokal in der Realschule plus in Gerolstein haben eine halbe Stunde vor Schließung des Wahllokals rund 48 Prozent der Berechtigten ihre Stimme abgegeben.

18.13 Uhr: Nach fünf ausgezählten Wahlbezirken liegt Böffgen mit 51 Prozent der Stimmen knapp vor Schmitz mit rund 49 Prozent. Kurz zuvor hatte Schmitz noch die Nase vorn. Es zeichnet sich ab: Das wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

18.15 Uhr: Böffgen baut seinen Vorsprung aus. Zehn Wahlbezirke sind ausgezählt. Er liegt mit rund 51 Prozent nun fast zwei Prozentpunkte vor Schmitz.

18.22 Uhr: 27 Stimmbezirke sind ausgezählt. Also fast die Hälfte. Und Böffgen liegt nun mit 57 Prozent deutlich vor Schmitz mit knapp 43 Prozent.

18.25 Uhr: Schmitz holt auf. Er liegt jetzt bei 46 Prozent - Böffgens Vorsprung ist auf 54 Prozent zurückgeschmolzen. 33 Wahlbezirke sind ausgezählt. Noch fehlt die Briefwahl - und große Bezirke wie Hillesheim und Gerolstein Kernstadt. Alles ist möglich.