später lesen Lesen Spaß beim Lesesommer FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



(red) Zum ersten Mal nahm die katholische Öffentliche Bücherei St. Martin in Wiesbaum in diesem Jahr am „Lesesommer Rheinland-Pfalz“ teil. Mit Beginn der Lesenacht wurden alle Kinder und Jugendlichen eingeladen, die nächsten acht Wochen in ausgewählter Literatur zu schmökern.