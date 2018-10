später lesen PARTEIEN Roter Tisch auf dem Markt Teilen

(red) Die SPD ist am Donnerstag, 18. Oktober, vormittags mit einem Infostand und dem Roten Tisch auf dem Hillesheimer Markt. Auch Hans Peter Böffgen aus Pelm, unabhängiger Bürgermeisterkandidat für die neue VG Gerolstein, wird am Infostand auf dem Graf-Mirbach-Platz in Hillesheim zu Gesprächen zur Verfügung stehen.