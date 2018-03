Spende an die Lebensberatung Gerolstein

(red) Leo Schauster aus Rockeskyll hat die Lebensberatung Gerolstein besucht und der Leiterin Monika Neumann eine Spende von 2000 Euro überreicht. Damit möchte er „die gute und hilfreiche psychosoziale Beratungsarbeit“ zugunsten der Menschen im Landkreis Vulkaneifel unterstützen. Besonders am Herzen liege ihm die Fortführung der Erziehungskurse für Eltern, so Schauster. „Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung von Eltern, Kindern, Jugendlichen und Familien und investieren mit maximalem sozialem Zinsgewinn in die Zukunft unserer Region“, betonte Monika Neumann. Die Lebensberatung Gerolstein ist eine von 20 Beratungsstellen in Trägerschaft des Bistums Trier. ⇥Foto: Lebensberatung Gerolstein