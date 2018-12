später lesen Infrastruktur Stadtrat Gerolstein fordert im Kreis eine Geburtshilfe FOTO: TV / Angelika Koch FOTO: TV / Angelika Koch Teilen

Einstimmig hat auch der Stadtrat von Gerolstein eine Resolution zum Erhalt einer Geburtshilfestation im Kreis Vulkaneifel verabschiedet. Diese soll an das Gesundheitsministerium in Mainz, die Träger der Krankenhäuser in Daun und Gerolstein, die regionalen Landtagsabgeordneten und den Landrat gesandt werden.