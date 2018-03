Städtepartnerschaft: Vorstand bringt Austausch in Gang

Mitglieder haben den Vorstand des Fördervereins im Amt bestätigt. Das Gremium möchte 2018 etwas kürzertreten

(red) Die Vorsitzende des „Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaften der Stadt Gerolstein, Evi Linnerth, der Stellvertreter Albert Müller, die Verwalterin der Kasse, Gisela Sander, Schriftführerin Wilma Lorse sowie die Beisitzer Georg Mäschig, Mireille Vit, Brigitte Bockhoop, Clara Zins-Grohé sind in der Mitgliederversammlung wieder gewählt worden. Zu Beginn der Versammlung gedachten alle des unerwartet verstorbenen Jean-Pierre Sefer, Sohn des Ehrenbürgers der Stadt Gerolstein, Pierre Sefer, und Ehemann der Präsidentin des „comité de jumelage“, Roselyne Sefer. Man habe mit ihm einen guten Freund und Unterstützer der Städtepartnerschaft verloren, so die Vorsitzende. Evi Linnerth bedankte sich für das finanzielle Engagement der Stadt und den Einsatz des Vereinsvorstandes bei der Organisation der Begegnungen in Digoin und in Gerolstein. Man habe mit dem Besuch einer großen Delegation bei den Festveranstaltungen in Digoin und der Teilnahme der Stadtsoldaten dort eine tolle Präsenz gezeigt. Auch der Besuch der Jugendfeuerwehr aus Digoin bei der Gerolsteiner Wehr, die Festveranstaltung mit vielen Offiziellen aus Digoin im Rathaus und die feierliche Namensgebung des „Digoin-Platzes“ an der Kyll waren Höhepunkte der Jubiläumsfeierlichkeiten. Dabei unterstützte die Volksbank Eifel die Feuerwehr-Jugendbegegnung mit einer Spende von 1000 Euro. Der Tourismusverband Vulkaneifel (TVV) unterstützte die Teilnahme der Musikgruppe aus Digoin mit 400 Euro. Die Partnerschaftsbegegnungen wurden wieder vom Gerolsteiner Brunnen und der Bitburger Brauerei mit Produkten unterstützt. Auch die Städte-Freundschaft mit Gilze en Rijen habe man weiter gepflegt und Bert Wagemakers sowie die Musik- und Radfahrgruppe in Gerolstein mehrfach empfangen. 2018 wolle man „etwas langsamer treten“. Man werde sich dann besonders für die Möglichkeit eines Austauschs von jungen Leuten (Digoin – Gerolstein) in Zusammenarbeit mit der BBS Vulkaneifel einsetzen. Auch habe man bereits eine Einladung aus Digoin für die Teilnahme an einer Gedenkfeier zum Ende des 1. Weltkriegs vor 100 Jahren am 11. November, für die man die Teilnahme organisieren werde.

Info: www.partnerstadt-gerolstein.de