Sternsinger in Kerpen pflegen die Tradition

Zehn Kinder aus Kerpen haben sich auch in diesem Jahr bereit erklärt, das Brauchtum aufrecht zu halten. Sie sind als Sternsinger von Tür zu Tür gegangen, um fürs neue Jahr den Segen zu bringen und Spenden zu sammeln.

Eine Gruppe ist auch in Loogh gegangen. Zum gemeinsamen Aussendungsgottesdienst ging es am Samstagmorgen nach Nohn in die Kirche. Dort wurde unter anderem ein Film über Indien gezeigt, wo das Geld hingeht. Die Kinder waren erstaunt, wie das Leben der Kinder in anderen Ländern ist. Im Anschluss wurden alle Sternsinger gesegnet von Philipp Hein und dann ging es los. Die bundesweite Sternsinger-Aktion stand in diesem Jahr unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit." Es kam wieder eine beachtliche Summe zusammen, den Spendern in Kerpen und Loogh sei Dank.