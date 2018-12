(red) „Wir gehören zusammen“ – das ist die Botschaft der Sternsinger bei der aktuellen Aktion Dreikönigssingen. Damit stellen sich die Mädchen und Jungen, die als Sternsinger gekleidet von Haus zu Haus gehen, an die Seite von Kindern mit Behinderung.

Exemplarisch werden bei der aktuellen Aktion Projekte aus Peru vorgestellt. Am Sonntag, 6. Januar (in Hillesheim auch am Samstag, 5. Januar), sind die Sternsinger der Pfarreien Berndorf, Hillesheim, Niederbettingen und Wiesbaum unterwegs. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+19“ bringen sie in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln für benachteiligte Kinder. Bei der 61. Aktion Dreikönigssingen wollen die Sternsinger auch deutlich machen, wie schwer es Kinder mit Behinderungen besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern haben.

Bundesweit werden sich wieder rund 300 000 Kinder und 90 000 Begleiter auf den Weg machen, um sich für Kinder in der Welt einzusetzen. 1959 wurde die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren.

Über eine Milliarde Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, mehr als 73 100 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt.