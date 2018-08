Sticken, stricken, mitgestalten

Als 1968 ein Frauenverein für Niederehe und Heyroth gegründet wurde, tauften ihn die Mitglieder „Barbara“. Nun wird der Verein 50, und Resi Lux ist seit 27 Jahren Vorsitzende. Von Brigitte Bettscheider

„Weil wir im Team perfekt zusammenarbeiten“, gibt Resi Lux als Grund für ihre Motivation an, den Barbara-Verein Niederehe-Heyroth gemeinsam mit ihrer Stellvertreterin Rosi Kalbusch und der Schriftführerin und Kassiererin Andrea Wirtz auch nach 27 Jahren immer noch mit Freude zu leiten.

1973 war Resi Lux Mitglied geworden - „für uns katholische Mädchen damals selbstverständlich“, erinnert sich die heute 63-Jährige. 1986 wurde sie als stellvertretende Vorsitzende Mitglied des Vorstands. 1991 rückte sie mit Rosi Kalbusch und Andrea Wirtz im Team an die Spitze. „Seither werden wir drei alle vier Jahre im Amt bestätigt“, erzählt sie. Und räumt ein, dass der Verein einmal auf der Kippe gestanden habe, weil sie eine Pause einlegen wollten, sich aber sonst niemand für die Vorstandsarbeit bereit erklärte. „Das konnten wir doch nicht zulassen“, sagt Resi Lux, „und deshalb sind wir immer noch am Ruder.“ Aktuell hat der Barbara-Verein 70 Mitglieder im Alter von Anfang 30 bis über 90 Jahre.

In ihren Händen hält die Vorsitzende ein in braunes Leder gebundenes Buch nach Art eines Poesiealbums. Es ist die Chronik des Barbara-Vereins, in der handschriftlich die wichtigsten Ereignisse seit dem Gründungsjahr 1968 festgehalten sind – von der Idee des Pfarrers Otto Mansion und der Gründung unter dessen Nachfolger Anton Meißner über das erste Leitungsteam mit Trudi Müffeler und den bereits verstorbenen Helene Dahms, Maria Hoffmann und Magda Schröder bis zum heutigen Vorstand. Als Sinn und Zweck des Vereins sind in der Chronik vermerkt: „die Mitgestaltung kirchlicher Feste und von Altentagen, der Besuch von Alten, Kranken und Einsamen, die Gratulation von Geburtstags- und Ehejubilaren“.

Darüber hinaus finanzierte der Verein aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und dem Erlös von Festen und der Bewirtung nach dem St.Martinszug und dem Adventskonzert des Männergesangsvereins Niederehe-Leudersdorf und der Big Band Niederehe eine bemerkenswerte Anzahl von Textilien und Gerätschaften für die St.Leodegar-Pfarrkirche, darunter Messgewänder, Altardecken, Sitzauflagen, ein Prozessionskreuz. Als Besonderheit nennt Resi Lux das eigenhändige Besticken einer Altardecke mit Motiven nach Entwürfen des Künstlers Christoph Fischbach, der viele Jahre in Niederehe lebte (und heute in Hillesheim zuhause ist). Seit der Gründung stricken die Mitglieder des Barbara-Vereins Decken zugunsten der Leprahilfe. Sie unternehmen Fahrten und treffen sich gesellig. Und am Namenstag ihrer Patronin (4. Dezember) steht immer ein festlicher Gottesdienst auf dem Plan.

Am Sonntag, 26. August, wird das Bestehen seit 50 Jahren gefeiert. Um 10.30 Uhr ist ein Wortgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend gibt es im und am Bürgerhaus Frühschoppen, Mittagessen, Musik, Kaffee und Kuchen, Flohmarkt, Theaterspiel und Verlosung. Die Firmbewerber und die Jugendfeuerwehr beteiligen sich. Und die „Barbara-Frau“ Trudi Müffeler wird für ihre Mitgliedschaft seit einem halben Jahrhundert geehrt.