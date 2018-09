später lesen ESSEN Superfoods aus unserer Heimat Teilen

(red) Der Landfrauenverband Gerolstein-Gees bietet am Freitag, 21. September, den Kurs „Fit mit heimischem Superfood – einfach super gut!“ an. Dabei geht es um den Trend der so genannten Superfoods, worunter gewöhnlich exotische Nahrungsmittel wie Chia Samen oder Goji Beeren verstanden werden.