später lesen FAHRT Tagesfahrt nach Wiesbaden Teilen

Twittern

Teilen



Die Volkshochschule Gerolstein bietet am Freitag, 7. Dezember, eine Städtefahrt nach Wiesbaden zum Weihnachtsmarkt an. Nach der Ankunft in Wiesbaden geht es bei einer etwa 1,5-stündigen. Stadtrundfahrt in persönlicher Begleitung eines Gästeführers zu den schönsten Plätzen und historischen Gebäuden Wiesbadens.