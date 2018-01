(red) Bereits zum dritten Mal gastieren die spielfreudigen Musiker der Band Taste of Woodstock am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr im Kleinen Landcafé. Sie interpretieren die Musik der Singer-Songwriter Generation um Crosby, Stills & Nash, Neil Young, Joni Mitchell, James Taylor und Eagles in akustischer Besetzung. Karten (15/18 Euro) unter Telefon 06593/996969 oder an der Abendkasse.