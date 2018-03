später lesen Musik Taste of Woodstock zu Gast in Kerpen FOTO: Rudi Rhode / Trierischer Volksfreund FOTO: Rudi Rhode / Trierischer Volksfreund Teilen

Twittern

Teilen



(red) Die Band „Taste of Woodstock“ interpretieren die Musik der Singer-Songwriter-Generation um Crosby, Stills und Nash, Neil Young, Joni Mitchell, James Taylor und den Eagles in akustischer Besetzung. Das Konzert findet am Samstag, 27. Januar, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) im Kleinen Landcafé statt. Karten gibt es unter Telefon 06593/996969.