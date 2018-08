später lesen Freizeit Tatort-Tour im Krimibus Teilen

(red) Eine rund vierstündige Bustour zu Tatorten der Eifel-Krimis wird am Samstag, 18. August, veranstaltet. Die Reise im Krimibus startet um 11 Uhr an der Tourist-Information in Hillesheim, die Teilnahme kostet pro Person 18 Euro, pro Kind 12 Euro.