(red) Ein Tauschtag des Briefmarken- und Münzsammler- Vereins Gerolstein ist am Sonntag, 4. November, von 10 bis 12 Uhr im Café am Brunnenplatz in Gerolstein. Gäste und Sammler sind eingeladen; der Eintritt ist frei.